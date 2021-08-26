Смело! Популярная эстонская блогерша сменила имя: “Мне не нравится имя Марианн”

“Еще кое-что: одним утром я сменила имя. Просто проснулась, и было что-то вроде: “чего, мне не нравится имя Марианн”. Поэтому я написала заявление, и теперь у меня… Другое имя! Ладно, я не стала менять прям все, так что теперь Марианн — мое второе имя, а первое имя, наверное, не сложно определить, хехе”, — написала Маллукас в своем блоге, объявив, что ее новое имя — Маллу.

“На самом деле, изменить имя очень легко, и я не видела причин не делать этого. Зачем жить всю жизнь с именем, с которым ты не чувствуешь особой связи?” — рассуждает Маллукас Kroonike. “Полжизни меня называют Маллу. Теперь я просто не обманываю, когда кто-то спрашивает мое имя, и я говорю Маллу. Я сделала это довольно спонтанно, но я не жалею об этом”, — сказала Маллу.