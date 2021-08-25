Олег Майами готов на кулаках доказать Басте свою сексуальную ориентацию

Американизированный образ сладкого мальчика с тихоокеанского побережья, который выбрал Олег, плохо приживается на российской почве - над парнем то и дело подшучивают. Рэпер Баста не остался в стороне – о Майами он высказывался не раз. В ответ Олег огрызается волчонком.

«Человек из классного народного артиста превратился в блогера-хайпожора, который хайпится на том, что оскорбляет своих друзей. Это слабая позиция. Мы с ним никогда не ругались, не переходили друг другу дорогу. У нас совместная песня по его инициативе. Мы общались плотно, советовались, поддерживали друг друга. Но как-то раз он пригласил меня на свое шоу и представил так: «у нас в студии Олег-Гей-Майами», - рассказал артист и предложил Басте прийти к истине на кулаках.

«Выглядишь как дурачок. Будь добр закрыть рот. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь всегда мне набрать, и мы можем пойти с тобой подраться на перчатках, и посмотрим, кто из нас пи***ас». На своей сексуальной ориентации Майами вообще остановился подробно: «Я не гей-проститутка, не альфонс, не трансгендер. Я просто Олежка с «Уралмаша» («пацанская» промзона Екатеринбурга, где вырос артист).

Припомнил Майами и свои отношения с Айзой Анохиной, бывшей женой рэпера Гуфа: «Это первая женщина в моей жизни, которая так меня разочаровала. Я не ожидал, что будет столько дерьма. Каждая наша ссора во второй половине отношений напоминала сумасшедший дом. Ей будет сложно найти кого-то после меня». По словам Олега, больше всего его удивляет, что сейчас Айза постоянно ему звонит и жаждет встреч, в то время как в интервью называет его тираном и абьюзером.

Также Олег Майами рассказал, как тяжело переживал разрыв с продюсером Максом Фадеевым и о токсичных отношениях с отцом, который жестоко избивал его с сестрой и их мать.