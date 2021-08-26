ВИДЕО | Прекрасный голос! Порноактриса из Таллинна SolaZola представила подписчикам песню собственного сочинения

“Как тебе песня моего сочинения?“ — написала порнозвезда в описании к видео в ТикТоке.

Судя по комментариям, ее подписчикам очень понравилась песня и то, как SolaZola ее исполнила. “Очень красивый голос”, “Классная песня”, “очень классно!! попробуй найти себя в этом”, — поддержали ее подписчики.