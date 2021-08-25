Иван Краско госпитализирован с инсультом

Несколько дней назад Ивану Ивановичу стало плохо на даче в Грузино, его шатало, отказывали ноги, но он всё это держал в себе и продолжал вести обычный образ жизни. В тот момент у него отказывала нога, ставшая очень тяжёлой, темнело в глазах. И только, когда актёра совсем прихватило, его бывшая супруга Наталья Вяль, которая тоже находилась в тот момент на даче, позвонила Вячеславу Смородинову, который тут же примчался к своему другу.

“Немедленно в больницу!“ — отреагировали в поликлинике, куда Смородинов сопроводил Ивана Ивановича.

“Удар такой в голову, — рассказал Краско Вячеславу о своём состоянии. — Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причём, всё это так случилось резко. Но потом я ещё в баньку сходил, так мне показалось, что меня отпустило”.

“Сейчас решается вопрос, определять ли нашего дорого пациента в реанимацию, — рассказал Вячеслав. — Иван Иванович до последнего упирался, чтобы не ехать в больницу. Мы ведём его под руки, его качает. “Ну, что вы ребята паникуете, это же репетирую, будто выпивший”, — даже в таком состоянии не переставал шутить Иван Иванович”.