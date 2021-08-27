ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Известный адвокат Роберт Сарв о свадьбе с возлюбленной: “Я плакал больше, чем Кади”

“Мы искали замок, чтобы пожениться, и нас очень тепло приняли в Таагепере. Шеф-повар сказал: нет проблем, я сделаю вам веганское меню. Нигде больше к нам не было такого отношения, даже предложений не было. Что очень странно”, — сказала жена. Поскольку Роберт и Кади годами были веганами и не ели мясо и молочные продукты, гостям свадьбы было предложено веганское меню из трех блюд. “В январе мы пошли в ресторан замка, чтобы отведать еду, и даже в таллиннских ресторанах мы не пробовали такой хорошей веганской еды”, — похвалила Кади.

В мероприятии приняли участие полсотни человек: семья , близкие друзья и коллеги — по мнению молодоженов, люди, которым они полностью доверяют. “Мы показали им свои искренние эмоции ”, — сказал Роберт. Например, коллеги и друзья никогда не видели Роберта плачущим, но, произнося речь в церкви, новоиспеченный муж не смог сдержать свои эмоции. Когда Кади говорила красивые слова, тоже текли слезы. По словам Сарве, СМИ сделали его “Терминатором”, который рассылает большое количество официальных заявлений с требованием крупных сумм онлайн-комментаторам и СМИ, но гости действительно увидели его истинную натуру на свадьбе. “Оказалось, что я плакал больше, чем Кади”, — поделился Роберт. “Коллеги также сказали, что никогда не видели Роберта таким искренним и открытым”, — добавила Кади.

Официальная часть свадьбы Кади и Роберта началась в небольшой церкви Святого Иоанна в Таагепере, где они обвенчались. По словам Кади, свадьба была одной большой эмоциональной вспышкой. “Все в церкви чувствовали близость между нами, было столько слез счастья. Энергия, царившая на нашей свадьбе, неописуема, как в церкви, так и позже в праздничном зале замка”, — сказала Кади.

“Меня переполняет счастье, было так много хороших эмоций”, — поделилась новоиспеченная жена Кади Сарв на следующий день после свадьбы. “Все прошло хорошо с самого начала. Мы очень довольны выбором места проведения свадьбы, наша свадьба превзошла все ожидания”, — добавил Роберт, нежно поглаживая руку своей жены, сидящей рядом с ним.

Идея молодой пары при планировании свадьбы заключалась в том, что она должна проходить за пределами Таллинна, и чтобы все гости могли вместе пойти на завтрак и в спа утром. На свадьбе выступили музыканты из местной музыкальной школы, цветочные композиции изготовил цветочный магазин в Валга. “Мы хотели привлечь местных жителей, потому что общество здесь очень сплоченное и теплое”, — отметила Кади. На свадьбе также не было классического ведущего. “Мы думали, что нашу свадьбу может провести молодой и живой человек, который привлечет людей”, — сказала Кади. Так они предложили клиентке Роберта, Бригитте Сюзанне Хунт, которая без лишних слов ответила: конечно, давайте!

Когда пришло время бросить свадебный букет, то и здесь молодожены все продумали. “Вместо этого мы обратились к моей и Роберта сестре и вручили им свадебные букеты. У обеих наших сестер давние отношения, а моя сестра еще и беременна, поэтому мне особенно хотелось подарить ей свой букет”, — сказала Кади.

По словам молодой пары, то, как Кади вернула фамилию отцу, было мило

и необычно. “Я сказала своему отцу, что я с большой гордостью носила фамилию в течение 28 лет, но теперь я возвращаю ее обратно. Моя девичья фамилия была выгравирована на деревянном самодельном галстуке, и я подарила его моему отцу”, — сказала Кади.

Невеста с тонкими волосами

Роберт и Кади познакомились в популярном приложении для знакомств Tinder. Роберт разместил там свою фотографию, а Кади только что рассталась со своим предыдущим спутником и не планировала в ближайшее время новых отношений, но на всякий случай с любопытством наблюдала, что вообще происходит в Tinder. “Роберт заставил меня задуматься своим интересным сообщением: хм, может мне стоит с кем-нибудь встретиться?” — рассказала Кади. “Во время разговора Роберт спросил, когда у меня будут свободные вечера, и когда я сказала, что в четверг и воскресенье, он ответил: “Я возьму оба” , — посмеялась Кади.