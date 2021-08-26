Лена Катина решилась рассказать об изнасиловании в детстве

Все произошло, когда Катиной было всего 11 лет. Лене пришлось долго восстанавливаться после страшного инцидента. Пока артистка не раскрывает личность своего обидчика и не говорит, понес ли он заслуженное наказание.

“До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться”, — разоткровенничалась 36-летняя певица на передаче “Секрет на миллион” на канале НТВ, полный выпуск которой выйдет 28 августа.

Несмотря ни на что, Лена Катина смогла построить семью и стать мамой. В 2013-м она вышла замуж за музыканта Сашо Кузмановича, два года спустя у супругов родился сын Александр. В 2019-м Катина развелась с избранником и через какое-то время закрутила новый роман.

Пока экс-солистка “Тату” не торопится знакомить ребенка с бойфрендом.

“Мой сын еще не знаком с ним, но я не спешу, это новая история. Честно говоря, мне страшно. Мне хочется, чтобы он проработал боль после развода, но в связи с тем, что папа приехал, и Саша много времени проводит с ним, прямо сутками на пролет, ему будет легче”, — так артистка объясняла свое решение.