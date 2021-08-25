Forum Cinemas: конец лета насыщен мероприятиями
Напоминаем, что согласно решению Правительства Эстонской Республики при входе в кинотеатры Forum Cinemas действуют новые правила. Все посетители в возрасте от 18 лет обязаны предоставлять документ, удостоверяющий личность, а также один из нижеперечисленных документов:
Негативный результат теста на Covid-19 (экспресс-тест на антиген или ПЦР тест)
- Действующая справка о вакцинации
- Справку о том, что человек переболел COVID-19
- Справку о перенесенной болезни COVID-19
А еще на странице Forum Cinemas в Facebook каждую неделю разыгрываются билеты на новые фильмы! Заходите на @kinoklubiRUS и участвуйте в розыгрышах!
В КИНО С МАЛЫШОМ
26.08 — в кинотеатре Coca-Cola Plaza, Таллинн
На мероприятие “В кино с малышом” приглашаются мамы и папы вместе со своими маленькими детьми! В кинотеатре до сеанса можно будет ознакомиться с новыми товарами для малышей и их родителей. Во время кинопоказа в зале будет оставлен приглушенный свет, а звук будет тише обычного.
Расписание в Coca-Cola Plaza:
11:45 ознакомление с товарами
12:30 фильм “Воспоминания” (5 зал LUXE)
12:30 мультфильм “Щенячий патруль в кино” на русском языке (6 зал)
12:30 мультфильм “Щенячий патруль в кино” на эстонском языке (7 зал)
26.08 — КИНОЭКСКЛЮЗИВ с премьерой фильма “КЭНДИМЕН”
В августе на эксклюзивном мероприятии пройдет премьера нового фильма ужаса — “Кэндимен”. Это история о чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.
На киновечере каждого посетителя ожидают подарок и легкий освежающий напиток. Перед сеансом пройдет большой розыгрыш призов!
“Летний концерт Андре Рье: Снова вместе”
28.08 и 29.08 — в кинотеатре Coca-Cola Plaza, Таллинн
29.08 — в кинотеатре Centrum, Вильянди
Король вальса собрал со сцен по всему миру свои любимые мелодии, оперные арии и танцевальные номера, которые раньше никогда не бывали на большом экране. Билеты: https://bit.ly/3jffv7j
Следите за расписанием сеансов : https://www.forumcinemas.ee/rus/movies/showtimes