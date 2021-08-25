Forum Cinemas: конец лета насыщен мероприятиями

Напоминаем, что согласно решению Правительства Эстонской Республики при входе в кинотеатры Forum Cinemas действуют новые правила. Все посетители в возрасте от 18 лет обязаны предоставлять документ, удостоверяющий личность, а также один из нижеперечисленных документов:

Негативный результат теста на Covid-19 (экспресс-тест на антиген или ПЦР тест)

- Действующая справка о вакцинации

- Справку о том, что человек переболел COVID-19

- Справку о перенесенной болезни COVID-19

А еще на странице Forum Cinemas в Facebook каждую неделю разыгрываются билеты на новые фильмы! Заходите на @kinoklubiRUS и участвуйте в розыгрышах!

В КИНО С МАЛЫШОМ

26.08 — в кинотеатре Coca-Cola Plaza, Таллинн

На мероприятие “В кино с малышом” приглашаются мамы и папы вместе со своими маленькими детьми! В кинотеатре до сеанса можно будет ознакомиться с новыми товарами для малышей и их родителей. Во время кинопоказа в зале будет оставлен приглушенный свет, а звук будет тише обычного.

Расписание в Coca-Cola Plaza:

11:45 ознакомление с товарами

12:30 фильм “Воспоминания” (5 зал LUXE)

12:30 мультфильм “Щенячий патруль в кино” на русском языке (6 зал)

12:30 мультфильм “Щенячий патруль в кино” на эстонском языке (7 зал)

26.08 — КИНОЭКСКЛЮЗИВ с премьерой фильма “КЭНДИМЕН”

В августе на эксклюзивном мероприятии пройдет премьера нового фильма ужаса — “Кэндимен”. Это история о чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.

На киновечере каждого посетителя ожидают подарок и легкий освежающий напиток. Перед сеансом пройдет большой розыгрыш призов!

“Летний концерт Андре Рье: Снова вместе”

28.08 и 29.08 — в кинотеатре Coca-Cola Plaza, Таллинн

29.08 — в кинотеатре Centrum, Вильянди

Король вальса собрал со сцен по всему миру свои любимые мелодии, оперные арии и танцевальные номера, которые раньше никогда не бывали на большом экране. Билеты: https://bit.ly/3jffv7j

Следите за расписанием сеансов : https://www.forumcinemas.ee/rus/movies/showtimes