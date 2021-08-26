На этой неделе выберут лучшие фудтраки Эстонии!

В завершении фестиваля торжественно будут отмечены лучшие фудтраки фестиваля в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Голосовать за любимые фудтраки сможет каждый посетитель в течение обеих дней.

В этом году, в течение обеих дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа. В разных зонах фестиваля также будут играться DJ — сеты. В обеи дни фестиваля состоится соревнования по поеданию 1кг ретро-бургеров. На территории фестиваля будет работать большой парк Тиволи из Чехии, который предложит более 20 аттракционов как как для детей, так и для взрослых.