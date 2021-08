На этой неделе выберут лучшие фудтраки Эстонии!

11.00 — 14.00 DJ сет

14.00 — 14.30 Katrin (WAF)

14.30 — 15.30 DJ сет

15.30 — 16.00 Emma — Johanna Lepasoo

16.00 — 16.30 DJ сет

16.30 — 17.00 Respekt! (Jane Kruusmaa)

17.00 — 17.30 Roses for Mark

17.30 — 18.00 Around the sun

18.00 — 18.30 Andy Malex

18:30 — 19.20 Bourbon Sugar

19.30 — 20.00 Соревнование по поеданию бургеров

20.00 — 21.00 DJ сет

21.00 — 21.30 Награждение лучших фудтраков

21.30 — 23.00 DJ сет