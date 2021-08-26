На этой неделе выберут лучшие фудтраки Эстонии!(7)
В завершении фестиваля торжественно будут отмечены лучшие фудтраки фестиваля в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Голосовать за любимые фудтраки сможет каждый посетитель в течение обеих дней.
В этом году, в течение обеих дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа. В разных зонах фестиваля также будут играться DJ — сеты. В обеи дни фестиваля состоится соревнования по поеданию 1кг ретро-бургеров. На территории фестиваля будет работать большой парк Тиволи из Чехии, который предложит более 20 аттракционов как как для детей, так и для взрослых.
Программа фестиваля:
26 августа
Ворота открываются в 12.00
12.00 — 15.00 DJ сет
15.00 — 15.30 Pale Alison
15.30 — 16.00 DJ сет
16.00 — 16.30 Carolin Kivimägi
16.30 — 17.00 Julia Neumann
17.00 — 17.30 Vivika Rentam
17.30 — 18.00 Masha Romantica
18.00 — 18.30 Uljana Olhina
18.30 — 19.30 Extends
19.30 — 20.00 Retroburgeri söömise võistlus
20.00 — 20:30 Põhjakiht
20:30 — 22:00 DJ сет
27 августа
Ворота открываются в 11.00
11.00 — 14.00 DJ сет
14.00 — 14.30 Katrin (WAF)
14.30 — 15.30 DJ сет
15.30 — 16.00 Emma — Johanna Lepasoo
16.00 — 16.30 DJ сет
16.30 — 17.00 Respekt! (Jane Kruusmaa)
17.00 — 17.30 Roses for Mark
17.30 — 18.00 Around the sun
18.00 — 18.30 Andy Malex
18:30 — 19.20 Bourbon Sugar
19.30 — 20.00 Соревнование по поеданию бургеров
20.00 — 21.00 DJ сет
21.00 — 21.30 Награждение лучших фудтраков
21.30 — 23.00 DJ сет
Мероприятие проходит при соблюдение всех правил Департамента здоровья. На месте можно сделать экспресс тест (метод слюны). В течение всех дней фестиваля Viljandi Haigla будет осуществлять на месте мобильную вакцинацию (Pfizer, Moderna). Всем кто вакцинируется, предлагается бесплатный экспресс — тест и билет на фестиваль.
Больше информации на страничке мероприятия в фейсбук: https://www.facebook.com/events/882452989237499