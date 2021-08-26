На гала-концерте Дней Ласнамяэ на радость публике выступят Элина Нечаева, Уку Сувисте и Ханна-Лийна Выса

ÜENSO под руководством Юри-Руут Кангура и исполнят известные песни в разных жанрах.

«Мы предложим гостям Дней Ласнамяэ незабываемый опыт, поскольку впервые в парке Тондилоо выступит симфонический оркестр с солистами. Никогда прежде в Ласнамяэ не происходило ничего подобного, и мы хотим, чтобы как можно больше людей смогло насладиться этим событием. Тем более, что мы проводим концерт очень высокого уровня бесплатно. Также открою небольшой секрет: желающие подпевать музыке услышат на концерте хорошо знакомые композиции как на эстонском, так и на русском», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Концерт пройдет в парке Тондилоо, также известном под названием парка Кивила. Организаторы призывают зрителей по возможности добираться на место на общественном транспорте или приходить пешком. На мероприятии не проводится проверка

COVID-сертификатов, поскольку большая территория парка Тондилоо позволит рассредоточиться по парку и насладиться концертом с соблюдением безопасной дистанции.

Проходящие 21-29 августа Дни Ласнамяэ – разносторонний городской фестиваль, где есть место для музыки, искусства и других интересных мероприятий в городской среде. Все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ (искл. прокат лодок) проходят бесплатно! Организаторы могут внести в программу изменения. Более подробная программа доступна на сайте tallinn.ee/lasnamae и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.