Отсидевший за шутку комик обещает, что теперь будет шутить про бытовую технику

В среде юмористов эта история вызвала беспокойство. Комики опасаются, что, казалось бы, свободный от рамок цензуры стендап, становится ангажированным. Сам 26-летний Идрак, которому пришлось отсидеть десять суток, признается: темы для скетчей резко сократились.

“Все могут оказаться в этой ситуации. Что угодно можно использовать… Сейчас мне придется шутить только про бытовую технику. Буду шутить про умные чайники. У меня есть шутки про них”, — говорит Мирзализаде.

Артист также признался, что планирует сделать паузу в карьере, и в скором времени зрители его на сцене не увидят. “Я ничего не буду делать. Хочу отдохнуть от всего. Хочу, чтобы люди немного на свою жизнь перестроились, перестали об этом думать. А пока что мне не стоит быть на виду. Уберу ближайшие выступления. Профессию не брошу. Я ее обожаю. Просто пока отдохну”, — вздыхает комик.

Мирзализаде уверяет: его слова были вырваны из контекста шоу. В суде он не признал свою вину, однако принес извинения всем, кого неприятно задела шутка о русских. В разговоре с журналистами YouTube-канала “Редакция” артист напомнил, что подвергался нападению со стороны оскорбленных. “Получается, можно напасть на человека в центре Москвы”, — негодует коллега Идрака Сергей Орлов.

К слову, комик не жалуется на содержание в спецприемнике, хотя и опасался сокамерников. “Они меня посадили в шестую камеру. Я захожу туда, а там ребята с татуировками на голом торсе, прямо видно тюремное прошлое. Я подумал: “О, сложно будет!”. По лицам было понятно, что вроде бы добрые, но татуировки и шум, вызывали подозрения. Но мы познакомились и подружились. Я за десять дней подружился со всеми, кто там был. Полицейские тоже были с юмором”, — делился артист.

Напомним, что многие комики поддержали коллегу. Они записали видео, в котором призвали не судить за шутки. К своеобразному флэшмобу подключились Алексей Щербаков, Александр Незлобин, Михаил Шац, Илья Соболев и многие другие звезды.