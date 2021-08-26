В галерее Русского театра открылась выставка живописных работ Дмитрия Косякова “Сад впечатлений”

Возникает иногда странное желание остановиться в гонке по жизни и наполнить себя прекрасным, что окружает нас и что, зачастую, является для нас лишь милой декорацией нашей суетности.

“Как художник для меня поначалу очень важен был Рерих. А потом возник Дали с его сюрреализмом, который — если всмотреться в то, что сегодня творится вокруг, очень реально передает наше мироощущение. А после Дали для меня открылся Климт, и уже позже я постепенно перешел к импрессионизму. К пейзажам я обратился с климтовских пейзажей. Их немного, но они произвели на меня огромнейшее впечатление”, — рассказывает Дмитрий о своем источнике вдохновения в интервью Борису Туху (Столица, 28.03.2020).