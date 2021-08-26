В галерее Русского театра открылась выставка живописных работ Дмитрия Косякова “Сад впечатлений”(1)
Возникает иногда странное желание остановиться в гонке по жизни и наполнить себя прекрасным, что окружает нас и что, зачастую, является для нас лишь милой декорацией нашей суетности.
“Как художник для меня поначалу очень важен был Рерих. А потом возник Дали с его сюрреализмом, который — если всмотреться в то, что сегодня творится вокруг, очень реально передает наше мироощущение. А после Дали для меня открылся Климт, и уже позже я постепенно перешел к импрессионизму. К пейзажам я обратился с климтовских пейзажей. Их немного, но они произвели на меня огромнейшее впечатление”, — рассказывает Дмитрий о своем источнике вдохновения в интервью Борису Туху (Столица, 28.03.2020).
На выставке будут представлены работы Косякова за последние два года. Художник делится своими впечатлениями от мира через призму сознания актера! Здесь яркая экспрессия красок выплескивает на холст эмоции и мироощущение художника и актера Дмитрия Косякова.
Живопись — не повторение линий переплетения веток дерева, не цветовые пятна облаков, не композиция предметов расположенных в пространстве.
Живопись в сердце смотрящего!
Выставка будет открыта до 30.09.2021.
Выставку можно посетить за час до начала спектаклей в Большом зале театра.