Фестиваль фильмов о еде покажет в кинотеатрах документальный фильм о культовом шеф-поваре Энтони Бурдене

Кроме того, в программе фестиваля документальные фильмы “Герои кофе” (Coffee Heroes) о победительнице чемпионата мира среди бариста Агнешки Роевской, “ Arzak с 1897 года” (Arzak sinze 1897) об одном из лучших ресторанов мира „Arzak”, “Вишневое вино” о рождении датского вишневого вина, “Оттоленги и версальские пирожные” (Ottolenghi and the Cakes of Versailles) о проекте шеф-повара Йотама Оттоленги с лучшими кондитерами мира и многие другие. Всего в течение недели в кинотеатре можно посмотреть восемь снятых в последние годы фильмов.