Фестиваль фильмов о еде покажет в кинотеатрах документальный фильм о культовом шеф-поваре Энтони Бурдене

“На этот раз в меню фестиваля, который проводится уже в третий раз, очень разнообразный выбор фильмов, где найдется что-то подходящее буквально на любой вкус, — рассказывает Хелен Салувеэр, одна из организаторов фестиваля. — Большая честь для нас — показать любителям кино и еды документальный фильм „Roadrunner”, мировая премьера которого состоялась только в июне и который считается одним из возможных номинантов на премию “Оскар”.

Главный герой фильма „Roadrunner”– всемирно известный шеф-повар Энтони Бурден, автор бесчисленных кулинарных передач и книг о кулинарии, получивший множество наград за свою выдающуюся работу. Фильм, повествующий о его пути к тому, чтобы стать суперзвездой в мире кулинарии, уже снискал самые позитивные отзывы критиков и зрителей.

Кроме того, в программе фестиваля документальные фильмы “Герои кофе” (Coffee Heroes) о победительнице чемпионата мира среди бариста Агнешки Роевской, “ Arzak с 1897 года” (Arzak sinze 1897) об одном из лучших ресторанов мира „Arzak”, “Вишневое вино” о рождении датского вишневого вина, “Оттоленги и версальские пирожные” (Ottolenghi and the Cakes of Versailles) о проекте шеф-повара Йотама Оттоленги с лучшими кондитерами мира и многие другие. Всего в течение недели в кинотеатре можно посмотреть восемь снятых в последние годы фильмов.

Фестиваль фильмов о еде состоится 9–15 сентября в кинотеатре Sõprus. Специальные показы пройдут также в кинотеатре Thule в Курессааре в рамках Кулинарного фестиваля Сааремаа (Saaremaa Toidufestival). Билеты в продаже сегодняшнего дня в кассах кинотеатров и на сайтах www.kinosoprus.ee и thulekoda.ee/kino/. Цена билета — 7 евро для всех. Фильмы демонстрируются на английском языке или с английскими субтитрами. С программой можно ознакомиться на сайте www.toidufilmidefestival.ee.

Фестиваль фильмов о еде поддерживают Paulig, Santa Maria, Stockmann, Saaremaa Toidufestival и Сааремааская волость. Организатор фестиваля MTÜ Food Film Festival.