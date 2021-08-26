ВИДЕО | Лариса Долина придумала, как “укусить” Валю Карнавал

В частности, Долина зачитала строчки: “Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика” — и при этом держала в руках (и отдала) укулеле, подаренное ей Карнавал. Тогда, кстати, Ларису подарок озадачил, но теперь она все же придумала, как его обыграть.

В финале же клипа появилась “тяжелая артиллерия”: Валерий Меладзе, Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Сосо Павлиашвили, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Александр Панайотов и даже Максим Галкин, который в скандальном выпуске своего шоу должен был выполнять роль независимого ведущего. Здесь же, видимо, появление звезд нужно понимать как ответ на вопрос, с кем сегодня мастера культуры.

Лариса Долина и Валя Карнавал поссорились на YouTube-шоу Максима Галкина “Музыкалити”. После прослушивания песни молодой певицы народная артистка заявила, что та не имеет академического музыкального образования — и поэтому не попадает ни в одну ноту. Впоследствии поклонники Карнавал затравили ее в социальных сетях. По крайней мере, такое ощущение складывалось… Ну а новый клип вызвал такую реакцию поклонников "молодых звезд", что их даже цитировать неловко.