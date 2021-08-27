“Не пишите мне”: Эстонская певица отказалась от выступлений, где проверяют ковид-сертификаты

Сандра Нурмсалу опубликовала в Фейсбуке письмо, которое она отправила организаторам концерта. В нем говорится, что, поскольку на их мероприятии необходимо предъявить сертификат о вакцинации или негативный тест, то она не желает там выступать.

“Я была просто вынуждена отправить столь своеобразный ответ на концертный запрос из культурного центра. Мне сообщили, что праздничное образовательное мероприятие проходит в установленном Правительством порядке, то есть обязательно наличие сертификата или готовность сделать экспресс-тест.

Для других организаторов в будущем — пожалуйста, не утруждайтесь писать мне с предложением о выступлении, если на вашем мероприятии происходят абсурдные вещи. Я не приду.

Я думаю, согласны ли мы в обществе с тем, что в будущем мы будем жить в антиутопии и что КАЖДОМУ (как вакцинированным, так и невакцинированным) придется доказывать свою инфекционность на каждом этапе путем тестирования (включая все инфекционные заболевания, не только коронавирус), потому что в условиях выборочного тестирования нашим любимым лидерам нет смысла говорить о свободе, равенстве и безопасности.. Или мы покончим с этой “новой реальностью” и введем другие методы (целенаправленная защита групп риска, возможность профилактического и эффективного лечения, здоровый образ жизни).

Неоправданная дискриминация — ЕДИНСТВЕННОЕ следствие действующих правил, и в обществе они не ограничивают распространение инфекции.. Мы все погружены в один и тот же абсурд.. по всему миру”, — написала певица.