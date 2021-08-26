Анатолий Кашпировский проиграл в суде “Вечернему Урганту”

“Суд отказал в исковых требованиях Кашпировского к Первому каналу и передаче “Вечерний Ургант” в полном объеме”, — сказала представитель суда.

В своем исковом заявлении Кашпировский требовал удалить фото с изображением его в виде кота и запретить СМИ его дальнейшее распространение. Также он хотел взыскать 500 тыс. рублей (5700 евро) в качестве компенсации морального вреда и 80 тысяч рублей (917 евро) для компенсации судебных издержек.

Кашпировский подавал иск к шоу “Вечерний Ургант” в 2018 году. Истец утверждал, что не давал каналу разрешения на использование своей фотографии в данной передаче. Суд тогда также иск отклонил, а авторы программы “предположили”, что Кашпировского не устроила порода кота и “слепили” второй коллаж с новым котиком. Очевидно, теперь, когда законные способы закончились, Анатолию Михайловичу придется “дать установку” обидчикам. А пока он с интересом узнал, что такое "эффект Стрейзанд".

Осенью 2019 года Московский городской суд частично удовлетворил иск Анатолия Кашпировского о защите деловой репутации к телеканалу ТВЦ и журналисту Александру Невзорову, обязав телеканал опровергнуть сведения, содержащиеся в фильме “90-е. Чумак против Кашпировского”. С телеканала и Невзорова были взысканы по 10 тыс. рублей (115 евро).