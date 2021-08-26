Новый концертный сезон в Йыхви откроют 160 музыкантов

На концерте в честь открытия сезона прозвучит увертюра к опере Вагнера “Нюрнбергские мейстерзингеры”, “Песни на слова Рюккерта” из вокального цикла Малера и его масштабная симфония “Воскресение”.

В сопровождении симфонического оркестра “Ванемуйне” на сцену выйдут прекрасные солисты: меццо-сопрано Аннели Пеэбо (Венская национальная опера) и сопрано Катрин Тарго. В концерте также примут участие оперный хор театра “Ванемуйне”, камерный хор Тартуского университета и хоровой коллектив Voces Tallinn. Всего 160 музыкантов под руководством дирижера Ристо Йоста.

Девять завершенных симфоний Малера являются важной главой в истории этого жанра. Автор считал: “Симфония должна походить на Вселенную. В ней должно быть всё”. Всю свою жизнь Малер занимался экзистенциальными вопросами о жизни, смерти и потустороннем мире. Эти темы рельефно выделяются и в его 2-й симфонии до минор — монументальном полуторачасовом опусе, к исполнению которого привлечен большой оркестр, хоры и солисты.

Публика сможет оценить мастерство прекрасных эстонских солистов, блистающих на мировых сценах: Аннели Пеэбо и Катрин Тарго.

С осени 2020 года музыкальным руководителем и главным дирижером театра “Ванемуйне” является Ристо Йоост, обладатель многих престижных наград и титула “Музыкант года 2018”.

Ни одна крупная вокальная симфоническая форма не может быть исполнена без хора. На этот раз задействованы оперный хор театра “Ванемуйне”, важнейшим достижением которого считается участие в спектакле “Аида” шанхайского Большого театра в 2017 году. Еще один участник концерта — камерный хор ТУ, который успешно выступает уже 50 лет и не раз участвовал в открытии сезонов симфонического оркестра “Ванемуйне”. К обширному составу участников присоединится и коллектив Voces Tallinn, удостоенный хоровой премии 2020 года.

Концерт в таком составе пройдет в трех городах:

3 сентября в 19:00 в концертном зале “Ванемуйне”

4 сентября в 19:00 в концертном доме Йыхви

5 сентября в 15:00 в концертном зале “Эстония”