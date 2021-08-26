Начались съемки нового фильма Трийн Руумет “Темный рай”(1)
Если первый полнометражный фильм Трийн Руумет “Дни, которые сбили с толку” рассказывал о жизни в Эстонии во второй половине 90-х, то “Темный рай” прольет свет на субкультуры, распространенные среди современной молодежи. Сама режиссер описывает будущий фильм как мрачную сказку о миллениалах: “Это драма, балансирующая между трагичностью и черным юмором, где главные герои ищут свое счастье и любовь. В противовес распространенным сейчас эзотерическим методам саморазвития, где доминируют благополучие, позитивный настрой и воплощение лучшей версии себя, герои фильма проходят путь саморазрушения, чтобы взглянуть в лицо собственным демонам. Можно сказать, это полная противоположность „Ешь, молись, люби“”.
Продюсер Элина Литвинова добавила: “Фильм „Темный рай“ откроет зрителю историю современного двойного персонажа, где хватает и токсичной близости, и чрезмерной маскулинности, и жажды близких отношений. Это мощная универсальная история о нашем поколении, с которой с легкостью смогут отождествить себя и зрители за пределами Эстонии”.
Пикантная современная история с элементами триллера рассказывает о 27-летней Кармен (Реа Лест), которая после смерти отца лишается привычной системы поддержки — резко ухудшаются ее отношения с единокровным братом Виктором (Йёрген Лийк). Кармен сталкивается с темной пустой вселенной, и вынуждена бороться с собственными демонами. Фильм приоткрывает дверь в мрачный гедонистический мир студентов, где скрываются тайны прошлого, токсичные романтические отношения и мир андеграунда.
Главные роли в фильме “Темный рай” исполняют Реа Лест (“Ноябрь”, “Скандинавская тишина”) и Йёрген Лийк(“Ноябрь”). В других ролях: Мария Авдюшко (“Сальмоны. 25 лет спустя”, “Товарищ ребенок”), Кристо Вийдинг (“Единорог”), Юхан Ульфсак (“Последние”), Реймо Сагор (“Возьми или оставь”), Лийса Сааремяэль (“Полярный мальчик”), Стеффи Пяхн (“Возьми или оставь”), Кайе Михкельсон (“Фехтовальщик”), Айн Мяэотс(“1944”) и многие другие. Фильм снимается при содействии музыкантов Мартена Кунингаса и Хендрика Саль-Саллера, а также инфлюэнсеров Себастиана Фрейберга и Сейди Воогре.
Режиссер и сценарист картины — Трийн Руумет (“Дни, которые сбили с толку”). Сосценаристами выступают Андрис Фельдманис и Ливия Ульман — авторы сценария фильма “Купе номер шесть”, удостоившегося Гран-при Каннского кинофестиваля. Оператор — Эрик Пыллумаа; художник — Матис Мяэсалу; художник по костюмам — Лийс Плато; художник по гриму — Хелла Маратс; продюсер — Элина Литвинова; сопродюсер — Джереми Форни.
Фильм будет создан при поддержке Эстонского института кино, фонда Eesti Kultuurkapital (“Капитал культуры”), Creative Europe MEDIA Slate, Eurimages и Тартуского фонда кино.
Картина “Темный рай” выйдет на киноэкраны в Эстонии осенью 2022 года.