Начались съемки нового фильма Трийн Руумет “Темный рай”

Если первый полнометражный фильм Трийн Руумет “Дни, которые сбили с толку” рассказывал о жизни в Эстонии во второй половине 90-х, то “Темный рай” прольет свет на субкультуры, распространенные среди современной молодежи. Сама режиссер описывает будущий фильм как мрачную сказку о миллениалах: “Это драма, балансирующая между трагичностью и черным юмором, где главные герои ищут свое счастье и любовь. В противовес распространенным сейчас эзотерическим методам саморазвития, где доминируют благополучие, позитивный настрой и воплощение лучшей версии себя, герои фильма проходят путь саморазрушения, чтобы взглянуть в лицо собственным демонам. Можно сказать, это полная противоположность „Ешь, молись, люби“”.

Продюсер Элина Литвинова добавила: “Фильм „Темный рай“ откроет зрителю историю современного двойного персонажа, где хватает и токсичной близости, и чрезмерной маскулинности, и жажды близких отношений. Это мощная универсальная история о нашем поколении, с которой с легкостью смогут отождествить себя и зрители за пределами Эстонии”.

Пикантная современная история с элементами триллера рассказывает о 27-летней Кармен (Реа Лест), которая после смерти отца лишается привычной системы поддержки — резко ухудшаются ее отношения с единокровным братом Виктором (Йёрген Лийк). Кармен сталкивается с темной пустой вселенной, и вынуждена бороться с собственными демонами. Фильм приоткрывает дверь в мрачный гедонистический мир студентов, где скрываются тайны прошлого, токсичные романтические отношения и мир андеграунда.