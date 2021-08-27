Екатерина Васильева ушла в монастырь и стала Василисой
Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь. Звезда «Чародеев» и «Экипажа» приняла постриг спустя 10 дней после своего 76-летия. Данное решение не было спонтанным. Артистка, как говорится, с верой в душе живет долгие годы. В 1993 году Васильева завершила актерскую карьеру и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Также она была казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Однако в 1996 году Васильева вернулась в кинематограф. И вот теперь окончательно отдала себя церкви и Богу.
Она не гордится своими ролями — признается, что никогда не любила кино, а на съемки соглашалась ради денег. В целом актриса снялась более чем в 200 фильмах, в числе которых «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Экипаж» и «Чародеи». Даже о самых значительных своих ролях — в «Бумбараше», «Обыкновенном чуде» — она отзывалась как о коммерческих проектах.
Злые языки говорили, что Васильева крутила романы с поэтом Геннадием Шпаликовым и коллегой по цеху Константином Григорьевым будучи замужем за режиссером «Ассы» Сергеем Соловьевым.
Вторым супругом Васильевой стал драматург Михаил Рощин. В 1973 году у пары родился сын Митя. Дмитрий Рощин после окончания ВГИКа увлекся религией и в итоге стал протоиереем и настоятелем Храма Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Родительница называет сына «отцом Димитрием» и очень гордится его выбором.
Через несколько лет этот брак актрисы распался. Спустя годы Михаил признался, что его стали раздражать дурной нрав артистки, ее несносный характер, эгоизм и вечное недовольство бытом. Также он упрекал супругу в алкогольной зависимости.
Однажды Васильева застала мужа в постели с подсобной работницей Ириной. Последовал развод. "Когда я остался с Митей после развода, то позвал Ирину, ребенка оставить было не с кем. Никакой попытки примирения со стороны Кати не шло. Даже когда можно было помириться, она этого не сделала. А Ирина меня женила на себе", — откровенничал Михаил.
Спустя годы артистка каялась. Екатерина Сергеевна признавалась, что сожалеет о нескольких абортах, предательстве мужей и злоупотреблении алкоголем. "Сколько бы детей нарожала вместо абортов, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла, — рассуждала артистка. — В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось. За то, что до сих пор жива, молю Всевышнего. Редко рассказываю, но я ведь тяжело болела, группу инвалидности имела. Чуть не умерла, дважды оперировали, потом долго лежала в реанимации госпиталя Бурденко. Меня буквально вымолили с того света. Единственное спасение — в вере".
В 1993-м стало известно, что артистка ушла в монастырь послушницей. "Она встретила священника отца Владимира, который помог ей вылечиться от алкоголизма, — рассказывал Рощин. — Думаю, она искренне стала верующей, иначе бы ничего не получилось".
Екатерина Васильева очень долго шла к решению принять монашеский постриг. Последние два года она жила в крошечной келье в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь. При постриге актриса приняла монашеское имя Василиса.
Монашеский постриг — это очень суровая жизнь не по своей воле. На все монахиня должна спрашивать дозволения и благословения от игуменьи. Монахи мало спят, много молятся и у них совершенно другие посты.
В окружении звезды говорят, что она стала совсем другим человеком. «Да никто не знает, скольким людям она помогла. На моих глазах с себя снимала и отдавала одежду. Или милостыню могла подать — сразу тысячу рублей, хотя у самой денег толком не было», — поведала близкая подруга артистки.