Екатерина Васильева ушла в монастырь и стала Василисой

Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь. Звезда «Чародеев» и «Экипажа» приняла постриг спустя 10 дней после своего 76-летия. Данное решение не было спонтанным. Артистка, как говорится, с верой в душе живет долгие годы. В 1993 году Васильева завершила актерскую карьеру и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Также она была казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Однако в 1996 году Васильева вернулась в кинематограф. И вот теперь окончательно отдала себя церкви и Богу.

Она не гордится своими ролями — признается, что никогда не любила кино, а на съемки соглашалась ради денег. В целом актриса снялась более чем в 200 фильмах, в числе которых «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Экипаж» и «Чародеи». Даже о самых значительных своих ролях — в «Бумбараше», «Обыкновенном чуде» — она отзывалась как о коммерческих проектах.

Злые языки говорили, что Васильева крутила романы с поэтом Геннадием Шпаликовым и коллегой по цеху Константином Григорьевым будучи замужем за режиссером «Ассы» Сергеем Соловьевым.

Вторым супругом Васильевой стал драматург Михаил Рощин. В 1973 году у пары родился сын Митя. Дмитрий Рощин после окончания ВГИКа увлекся религией и в итоге стал протоиереем и настоятелем Храма Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Родительница называет сына «отцом Димитрием» и очень гордится его выбором.

Через несколько лет этот брак актрисы распался. Спустя годы Михаил признался, что его стали раздражать дурной нрав артистки, ее несносный характер, эгоизм и вечное недовольство бытом. Также он упрекал супругу в алкогольной зависимости.

Однажды Васильева застала мужа в постели с подсобной работницей Ириной. Последовал развод. "Когда я остался с Митей после развода, то позвал Ирину, ребенка оставить было не с кем. Никакой попытки примирения со стороны Кати не шло. Даже когда можно было помириться, она этого не сделала. А Ирина меня женила на себе", — откровенничал Михаил.