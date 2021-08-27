Бывший муж Мэрилин Керро применял к ней физическую силу и угрожал. Полиция объявила его в розыск

Норвежец Хансен уже представал в этом году перед судом в связи с физическим насилием, воровством, угрозами, произвольным использованием чужого имущества. В марте Вируский уездный суд приговорил его к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы, из которых сразу он должен был отсидеть только четыре месяца.

Согласно судебным документам, главной жертвой Хансена стала его бывшая партнерша — Керро. В документах также говорится, что фигурирующая в СМИ пара с мая 2020 года живет разтдельно, но его ужасные поступки, описанные в документах, начались три года назад.

Например, в приговоре указаны события, произошедшие 24 января этого года. В тот день пьяный Хансен отправился домой к Керро. Он разбросал по жилью свои личные вещи и потребовал от нее остальные вещи, по поводу которых пара спорила годами.

Керро подробно описала властям тот вечер. Около 17:00 у лестницы дома мужчина толкнул женщину рукой в сторону так, что она ударилась об окно дома. Около 22:00 в спальне Хансен пригрозил Керро поджечь вещи и дом и в качестве доказательства предъявил бутылку с жидкостью, пахнущей бензином. Спустя некоторое время, когда женщина уложила ребенка спать, мужчина прижал ее рукой к кровати, угрожая убить, а когда женщина начала сопротивляться и пытаться освободиться, он схватил женщину за горло.

Эта ужасная ночь закончилась полицией, которую вызвали знакомые Керро. Хансен велел Керро позвонить своим знакомым, чтобы они вернули вещи мужчины, из-за которых он якобы изначально пришел в дом женщины. Та воспользовалась случаем и попросила своих знакомых вызвать полицию. Прежде чем прибыла помощь, она должна была заплатить Хансену 500 евро, потому что мужчина забрал одного из их детей и отказался вернуть его женщине, пока не получит деньги.

В судебных документах также описывается несколько случаев, когда Хансен угрожал убить Керро или ее родственников. Мужчина также обещал поджечь дом женщины. После их расставания Хансен однажды был направлен в психиатрическую больницу.