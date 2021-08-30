АРХИВНЫЕ ФОТО | Голые тела, страстные поцелуи и эстонская элита: шумные вечеринки увязшего в долгах клуба Privé(11)
В бесконечных архивах изображений можно найти множество потрясающих галерей под названием “club prive” — одна фотография горячее другой. Помимо экстравагантных костюмов и ярких кадров, на снимках также присутствует большое количество известных людей. Даже тех, о которых тогда ничего не было слышно, а сейчас известных практически всем.
Например, объектив камеры запечатлел в профиль молодого и тогда неизвестного Карла-Эрика Таукара. Известный сегодня телеведущий и певец вместе со своей группой тогда участвовал в молодежном конкурсе Noortebänd. Один из предварительных туров бывшего музыкального мероприятия прошел в Club Privé.
Частым гостем Privé с 2003 по 2008 год был Марко Тасане, известный стриптизер, который также присутствовал и на его открытии. “Все благородные звезды ходили в Privé”, — сказал Марко, который часто танцевал там и выступал в качестве модели. По словам стриптизера Марко, у Хелен Махмастол был хороший нюх.
“Однажды она спросила меня, есть ли у меня какой-нибудь шеф, чтобы предложить немного другую модель. Поэтому я предложил на тот момент 68-летнюю Светлану по прозвищу Скумбрия, то есть маму стриптиза”, — вспомнил Тасане.
По словам Марко, Privé посещали все самые модные звезды, такие как Ану Саагим, Кармен Касс, Танель Падар, Танель Винре и Альдо Ярвсо, Март Хабер и Тайво Пиллер. “С ними там хорошо обращались и баловали. У них даже был свой маленький будуар. Помимо прочего, Марко вспомнил, что в клубе выступали несколько известных зарубежных суперзвезд, в том числе Carl Cox и Negro.
Если узнать у Марта Хабера, одного из владельцев Shishi, о том, что он помнит про клуб Privé, он, прежде всего, должен признать, что Privé, к сожалению, является должником компании, занимающейся дизайном интерьеров. “Это мое последнее воспоминание”, — отметил Хабер.
Он признал, что и он, и Тынис Трууман стояли за названием клуба. “А именно, мы были первыми создателями VIP-зоны VIBEs (серии мероприятий, которые позже переросли в клуб — ред.) с Тынисом. Тогда мы назвали эту VIP-зону как Club Privé, оттуда это название получил и сам клуб”.
По данным компании, самыми крутыми вечеринками стали after-party фестиваля Sun Dance. При этом Хабер признал, что помимо карт нескольких других клубов, у них также были VIP-карты Privé.
Дизайнер Лийзи Ээсмаа призналась, что впервые посетила Privé в 2003 году, вскоре после победы в младшей возрастной категории конкурса моды Supernova. “В то время я еще не жила в Таллинне, и мой мобильный телефон куда-то пропал из-за эйфории от победы. После этого было почти невозможно связаться с кем-либо, и я еще не знала никого в таллиннских модных кругах”, — рассказала Ээсмаа, по словам которой, она, буквально выдавая себя за другого человека, решила зайти в один из самых популярных клубов столицы, чтобы посмотреть, как там.
“Так получилось, что благодаря Privé и тому вечеру у меня быстро появились новые знакомые и полезные контакты”, — сказала известная на сегодняшний день модельер. По словам Лийзи, в будущем она довольно часто попадала в Privé, потому что там проходили модные дискотеки и многие другие главные события того времени. “Для выступлений со всего мира привозили различных звезд. Там же проходили ночные показы мод, и все общество было довольно ярким, знаменитым, интригующим и сумасшедшим”, — вспомнила Ээсмаа.
В 2003 году в СМИ было объявлено, что свои двери откроет новый ночной клуб Club Privé, где будет работать первый в странах Балтии кислородный бар. “В кислородном баре мы продаем чистый воздух с содержанием кислорода около 90%. Воздухом можно дышать через натуральные ароматы, которые можно смешивать, чтобы образовать различные ароматные коктейли. Вы должны попробовать это самостоятельно, чтобы понять”, — добавила тогда лидер клуба Хелен Махмастол.
Пять минут в кислородном баре стоили 50 крон, а десять минут — 100 крон. Тогда Махмастол подтвердила, что в новом клубе будет хороший звук, приятное обслуживание и интересные коктейли.