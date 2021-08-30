АРХИВНЫЕ ФОТО | Голые тела, страстные поцелуи и эстонская элита: шумные вечеринки увязшего в долгах клуба Privé

В бесконечных архивах изображений можно найти множество потрясающих галерей под названием “club prive” — одна фотография горячее другой. Помимо экстравагантных костюмов и ярких кадров, на снимках также присутствует большое количество известных людей. Даже тех, о которых тогда ничего не было слышно, а сейчас известных практически всем.

Например, объектив камеры запечатлел в профиль молодого и тогда неизвестного Карла-Эрика Таукара. Известный сегодня телеведущий и певец вместе со своей группой тогда участвовал в молодежном конкурсе Noortebänd. Один из предварительных туров бывшего музыкального мероприятия прошел в Club Privé.

Частым гостем Privé с 2003 по 2008 год был Марко Тасане, известный стриптизер, который также присутствовал и на его открытии. “Все благородные звезды ходили в Privé”, — сказал Марко, который часто танцевал там и выступал в качестве модели. По словам стриптизера Марко, у Хелен Махмастол был хороший нюх.

“Однажды она спросила меня, есть ли у меня какой-нибудь шеф, чтобы предложить немного другую модель. Поэтому я предложил на тот момент 68-летнюю Светлану по прозвищу Скумбрия, то есть маму стриптиза”, — вспомнил Тасане.

По словам Марко, Privé посещали все самые модные звезды, такие как Ану Саагим, Кармен Касс, Танель Падар, Танель Винре и Альдо Ярвсо, Март Хабер и Тайво Пиллер. “С ними там хорошо обращались и баловали. У них даже был свой маленький будуар. Помимо прочего, Марко вспомнил, что в клубе выступали несколько известных зарубежных суперзвезд, в том числе Carl Cox и Negro.





Если узнать у Марта Хабера, одного из владельцев Shishi, о том, что он помнит про клуб Privé, он, прежде всего, должен признать, что Privé, к сожалению, является должником компании, занимающейся дизайном интерьеров. “Это мое последнее воспоминание”, — отметил Хабер.