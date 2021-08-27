Лия Ахеджакову затравили в Сети

По словам Ахеджаковой, она все равно продолжит играть в нашумевшей постановке. Никакой негатив не способен помешать ей выйти на сцену. И все же актриса надеется, что ажиотаж вокруг ее персоны скоро утихнет.

Вместе с тем артистка отметила, что такой явный поток критики свидетельствует, что она уже стала частью культуры. В первую очередь он обрушился на СМИ и театры. Также под удар попали поклонники сложных и порой противоречивых постановок.

В этот нелегкий период жизни Ахеджакову поддерживает ее супруг, фотограф Владимир Персиянов. Сейчас мужчина тщательно проверяет, что пишут в Интернете о его супруге. Он старательно пресекает возникновение фейковых аккаунтов, созданных под именем Ахеджаковой.

“Я неоднократно подвергалась проявлениям неприязни ко мне”, — подчеркивает Ахеджакова.