3 знака Зодиака, которых в сентябре могут ждать неприятности на работе

Овны

Первый месяц осени станет неприятным периодом для карьеры у Овнов. Желание отстоять свою точку зрения может привести к ссоре с коллегами и руководством. Излишнее упорство обернется тем, что людям, которые родились под этим созвездием, укажут на дверь. Представителям этого знака лучше взять отпуск в сентябре и отдохнуть.

Тельцы

Проблемы на работе для людей, которые появились на свет под этим знаком, будут связаны со сменой начальства или переездом в другой офис. Им будет сложно повлиять на ситуацию, поэтому астрологи рекомендуют смириться с новыми условиями. При этом помочь избежать Тельцам неприятностей в карьерном плане в сентябре способна интуиция.

Рыбы

В начале осени Рыб также ждут трудности на рабочем месте, которые, как ожидается, будут связаны с обманом. Поэтому эксперты советуют в это время сделать паузу в вопросах инвестирования, не заключать финансовых сделок, тщательней проверять документы и не доверять на слово.