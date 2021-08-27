Удар в спину Маслякову: экс-КВНщики запускают альтернативное игровое шоу

А что же КВН? Его владельцу — творческому объединению “АМИК“ — пришлось срочно придумывать уже свой “наш ответ” на дерзкий вызов. И уже на канале СТС будет запущено альтернативное шоу “Суперлига”. Получится некий гибрид уже известных форматов. С одной стороны, КВНовские команды. С другой — добавление в них звезды — как в “Лиге смеха”, которую “АМИК” хотел запустить на СТС изначально, но по каким-то причинам отказался от этой идеи. С третьей, туда пойдут более-менее известные комики, которым не нашлось места в “Игре”. Самые популярные из них — “Борцы” и “Вятка”. Ведущим этого шоу станет Дмитрий Губерниев. Забавно, что здесь (по крайней мере, на первые съемки) не зрители платят за билеты, а зрителям за то, что они придут. Набор ведется на “массовочных” сайтах. Зрителя обещают заплатить по 400-500 руб. (4,6-5,75 евро) за съемочный день. К слову, это относительно мало: за “участие” в “Аншлаге” можно получить в два раза больше, а в “О самом главном“ — в три.