Удар в спину Маслякову: экс-КВНщики запускают альтернативное игровое шоу(3)
ТНТ решил сделать свой ответ КВН — проект “Игра” позиционируется как “шоу-блокбастер”, хотя на самом деле, если перевести на русский язык, это всего лишь комедийный проект, по формату очень напоминающий игру, которую ведет Александр Масляков.
Тоже много команд (12), тоже много ярких личностей (заявлено более 80 популярных комиков), тоже соревновательная система (главный приз — 30 миллионов руб. (345 тыс. евро) на коллектив), тоже конкурсы.
“Игра” разделит участников на старичков и новичков, которые будут конкурировать на комедийном поле. Кого мы видим среди участников? Конечно, кавээнщиков: Азамат Мусагалиев (сборная Камызякского края), Рустам Саидахметов (команды “Хаути и Ко” и “Печенье”), Тамби Масаев (“Печенье”), Дмитрий Кожома (команда “Станция “Спортивная”), Айдар Гараев и Артем Муратов (команда “СОЮЗ”), Иван Абрамов (команда МГИМО “Парапапарам”), Илья Макаров (команда “БВ”) и т.д. Многим из них не удалось блеснуть в КВН, и теперь они намерены взять реванш у Александра Маслякова, размазав коллег с другого канала в вечернем прайме.
Соревноваться в остроумии “Игра” позволяет любым образом: в жанре стендапа, миниатюр, импровизации, музыкальной комедии, абсурда, инсценировок и проч. Главный критерий — чтобы было смешно. Оценивать, насколько круто получается у комиков двигаться навстречу 30 миллионам рублей, будут тоже бывшие кавээнщики: Гарик Харламов (команда “Сборная Москвы МАМИ”), Гарик Мартиросян (команда “Новые армяне”), Юлия Ахмедова (команда “25-я”) и Нурлан Сабуров (команда “Сборная города Караганда”).
“Это история о том, как комики “новой школы” будут соревноваться с уже опытными комиками, — поясняет креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов (автор команды Уездный город” и “Лица уральской национальности”). — Мы дали всем возможность побороться в честном юмористическом состязании и никак не ограничивали их креатив, а чтобы повысить ставки в нашем соревновании, ввели в проект серьезный, по телевизионным меркам, денежный приз. Формат шоу не подразумевает никакой игры на выбывание, только здоровая конкуренция между командами на длинной турнирной дистанции. Мы надеемся, что “Игра” объединит несколько поколений людей не только на сцене, но и перед экранами”.
Проект выйдет в эфир ТНТ осенью. Вести шоу будет стендапер Евгений Чебатков.
А что же КВН? Его владельцу — творческому объединению “АМИК“ — пришлось срочно придумывать уже свой “наш ответ” на дерзкий вызов. И уже на канале СТС будет запущено альтернативное шоу “Суперлига”. Получится некий гибрид уже известных форматов. С одной стороны, КВНовские команды. С другой — добавление в них звезды — как в “Лиге смеха”, которую “АМИК” хотел запустить на СТС изначально, но по каким-то причинам отказался от этой идеи. С третьей, туда пойдут более-менее известные комики, которым не нашлось места в “Игре”. Самые популярные из них — “Борцы” и “Вятка”. Ведущим этого шоу станет Дмитрий Губерниев. Забавно, что здесь (по крайней мере, на первые съемки) не зрители платят за билеты, а зрителям за то, что они придут. Набор ведется на “массовочных” сайтах. Зрителя обещают заплатить по 400-500 руб. (4,6-5,75 евро) за съемочный день. К слову, это относительно мало: за “участие” в “Аншлаге” можно получить в два раза больше, а в “О самом главном“ — в три.