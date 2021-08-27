Сегодня в Ласнамяэ вопреки плохой погоде пройдет бесплатный концерт симфонического оркестра и известных певцов

«На этой неделе погода нас не щадит, но мы активно ждем сегодняшний вечер и уверены, что несмотря на дождь в Ласнамяэ можно будет насладиться отличной музыкой. Впервые в парке Тондилоо, также известном как парк Кивила выступит симфонический оркестр с солистами. Конечно же, призываю всех одеваться по погоде», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Концерт пройдет в парке Тондилоо, также известном под названием парка Кивила и начнется в 18 часов. Сцена расположена между домами по Линнамяэ теэ, 18 и Кивила, 46. Организаторы призывают зрителей по возможности добираться на место на общественном транспорте или приходить пешком.

Концерт бесплатный и на нем не проводится проверка COVID-сертификатов, поскольку большая территория парка Тондилоо позволит рассредоточиться по парку и насладиться концертом с соблюдением безопасной дистанции.

Проходящие 21-29 августа Дни Ласнамяэ - разносторонний городской фестиваль, где есть место для музыки, искусства и других интересных мероприятий в городской среде. Все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ (искл. прокат лодок) проходят бесплатно! Организаторы могут внести в программу изменения. Более подробная программа доступна на сайте tallinn.ee/lasnamae и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.