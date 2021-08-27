Во дворе Кренгольмской мануфактуры идет подготовка к Нарвским дням оперы

Уже на следующий день фестиваль переместится на свою основную сцену, в шатер во дворе Кренгольмской мануфактуры, где 3 сентября состоится первое оперное представление в рамках Нарвских дней оперы, “Богема” Пуччини в постановке Неэме Кунингаса. Это нестареющая история о трагической любви поэта Рудольфа и простой девушки Мими. Партию Мими исполняет одна из известнейших балканских сопрано молодого поколения Мария Елич, которая через пару недель выступит вместе с Пласидо Доминго, а в октябре даст сольный концерт в знаменитом нью-йоркском Карнеги-холле. Ее партнером на сцене в роли Рудольфа станет Раймондс Браманис, солист Латвийской национальной оперы и лауреат титула лучшего оперного солиста Латвии, уже выступавший в Национальной опере “Эстония” с гастролями. Партию Марселя исполняет Риналдс Кандалинцевс, два года назад дебютировавший в опере в этой же роли, за которой последовало еще несколько ролей. К концу сезона Кандалинцевс был внесен в список номинантов на музыкальную премию Латвии как наиболее выдающийся исполнитель, но в Латвии он куда более известен в сфере старинной музыки. В постановке также участвует любимый баритон эстонской публики Вяйно Пуура в двойной роли Бенуа/Альциндора.