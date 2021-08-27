ТОП-5 пород собак, подходящих для детей

Бигль



Эта порода собак отличается спокойным темпераментом, неприхотливостью и любовью к играм. По информации портала Fuenftepfote, они считаются одними из лучших семейных питомцев.



Золотистый ретривер



Собаки этой породы являются отличными компаньонами для детей любого возраста. Эти четвероногие друзья очень терпеливы, поддаются обучению и довольно игривы.



Колли



Эти проворные и дружелюбные собаки хорошо вписываются в семью. Им нужны длительные прогулки, поэтому их часто не берут в семьи с маленькими детьми, но охотно покупают подросткам.



Лабрадор-ретривер



Лабрадоры обладают большим терпением, а также хорошо поддаются дрессировке. Представители этой породы становятся верными спутниками, помогают в различных жизненных ситуациях.



Французский бульдог



У этих собак удивительный характер: они игривы, терпеливы и добродушны. Из-за маленького размера носить на руках их могут даже дети. Эти милые создания будут лучшими товарищами по играм для школьников.

