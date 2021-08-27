ТОП-5 пород собак, подходящих для детей(3)
Бигль
Эта порода собак отличается спокойным темпераментом, неприхотливостью и любовью к играм. По информации портала Fuenftepfote, они считаются одними из лучших семейных питомцев.
Золотистый ретривер
Собаки этой породы являются отличными компаньонами для детей любого возраста. Эти четвероногие друзья очень терпеливы, поддаются обучению и довольно игривы.
Колли
Эти проворные и дружелюбные собаки хорошо вписываются в семью. Им нужны длительные прогулки, поэтому их часто не берут в семьи с маленькими детьми, но охотно покупают подросткам.
Лабрадор-ретривер
Лабрадоры обладают большим терпением, а также хорошо поддаются дрессировке. Представители этой породы становятся верными спутниками, помогают в различных жизненных ситуациях.
Французский бульдог
У этих собак удивительный характер: они игривы, терпеливы и добродушны. Из-за маленького размера носить на руках их могут даже дети. Эти милые создания будут лучшими товарищами по играм для школьников.