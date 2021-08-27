Разное
27.08.2021, 19:30

ТОП-5 пород собак, подходящих для детей

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Photo by Jean Estrella on Unsplash
Кинологи назвали пять пород собак, которые больше всего подходят для семей с детьми, — пишет Mein Haustier.

Бигль


Эта порода собак отличается спокойным темпераментом, неприхотливостью и любовью к играм. По информации портала Fuenftepfote, они считаются одними из лучших семейных питомцев.

Золотистый ретривер


Собаки этой породы являются отличными компаньонами для детей любого возраста. Эти четвероногие друзья очень терпеливы, поддаются обучению и довольно игривы.

Колли


Эти проворные и дружелюбные собаки хорошо вписываются в семью. Им нужны длительные прогулки, поэтому их часто не берут в семьи с маленькими детьми, но охотно покупают подросткам.

Лабрадор-ретривер


Лабрадоры обладают большим терпением, а также хорошо поддаются дрессировке. Представители этой породы становятся верными спутниками, помогают в различных жизненных ситуациях.

Французский бульдог


У этих собак удивительный характер: они игривы, терпеливы и добродушны. Из-за маленького размера носить на руках их могут даже дети. Эти милые создания будут лучшими товарищами по играм для школьников.

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