Супергерой — карман с дырой! Тома Круза обокрали на съемках очередного фильма “Миссия невыполнима”

По данным издания, 24 августа преступники угнали автомобиль BMW X7 телохранителя актера со стоянки, расположенной недалеко от Grand Hotel и отделения полиции. В машине находились личные вещи Тома Круза, которые The Sun оценил в несколько тысяч фунтов стерлингов.

Во время угона преступники использовали сканер, который перехватил и клонировал сигнал от брелка, позволяющего открыть и завести автомобиль без ключа.

Охранник Тома Круза обнаружил исчезновение автомобиля 25 августа. Машину, оснащенную электронной системой слежения, вскоре нашли в соседнем Сметике (пять километров от Бирмингема). Однако личных вещей Тома Круза внутри уже не оказалось.

Том Круз приехал в Бирмингем на съемки фильма “Миссия: невыполнима 7”, мировая премьера которой намечена на май 2022 года.