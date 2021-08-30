Какие богатства будут делить Настя Ивлеева и Элджей при разводе

Всего за годы совместной жизни телеведущая и рэпер приобрели имущество на сумму более 1,14 млн евро. Самой крупной покупкой пары стал подмосковный коттедж стоимостью 580 тыс. евро, в который они въехали в разгар пандемии коронавируса. По данным издания LIFE, Настя и Алексей также владеют квартирой на севере столицы, примерная стоимость которой составляет почти 300 тыс. евро.

За два года Ивлеева и Элджей также успели обзавестись крупным автопарком. Звезда шоу “Орел и решка”, чей доход за 2021 год, по данным Forbes, составил 2,7 миллиона долларов, приобрела себе три машины: Lamborghini Aventador стоимостью 300 тыс., внедорожник Lexus LX 570 стоимостью 80 тыс. и американский маслкар Chevrolet Camaro.

Доходы Элджея в последние несколько лет были гораздо скромнее, чем у его супруги — по данным Forbes, за 2020-й он заработал 1 миллион долларов. В браке он обзавелся только раритетным автомобилем красного цвета Nissan 350Z, точная стоимость которого неизвестна.

Электрический спорткар рэпера BMW I8 за 115 тыс. евро разделу не подлежит, потому что был куплен еще до брака. При этом совместную покупку — темно-серый внедорожник Mercedes-Benz G-Class AMG — экс-возлюбленным все же придется поделить. Стоимость такого автомобиля превышает 230 тыс.

Если бывшим супругам не удастся договориться мирно, то раздел имущества будет проходить в суде. В этом случае все недвижимое имущество делится пополам, а движимое — автомобили — обычно остается за человеком, который им пользовался, с материальной компенсацией второй стороне. Если же Ивлеева и Элджей еще до брака озаботились составлением брачного договора, то имущество будет разделено в соответствии с ним.