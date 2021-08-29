Лучший возраст для свадьбы для знаков Зодиака

Раки идеализируют саму идею брака, поэтому мечтают о раннем замужестве. Почему бы и нет? Сделайте это! — подбадривают астрологи. Но эта тяга к традиционным семейным ценностям и безопасной жизни, “как в панцире”, может проявляться и в ином статусе: Ракам бывает очень тяжело покинуть родительский дом, что существенно тормозит создание собственного уютного очага. Поэтому совет от астрологов: попробовать жить отдельно. Даже при таком раскладе заботу о родственниках и теплое общение с ними никто не отменяет. А свадьбу сыграйте в 23-25!

Особенность Близнецов — они умеют боготворить партнера, но еще лучше у них получается любить и обожать в отношениях самих себя. Они презирают скуку. И если находятся в паре с человеком, который не может удовлетворить все их многочисленные эмоциональные потребности — это становится катастрофой для двоих. Близнецы не станут моментально разрывать союз, но могут при этом уйти в себя, погрузившись в работу или творчество. По этой причине они либо выходят замуж несколько раз, либо делают это после 36 лет, когда решают остепениться и вести более оседлый образ жизни.

На контрасте с импульсивным и нетерпеливым Овном, Телец выглядит более стабильным и медлительным партнером. Во всем гороскопическом круге представители именно этого знака сильнее остальных верят в любовь до гроба и готовы отметить с супругом бриллиантовую свадьбу. Чтобы найти суженого, подходящего их критериям, Тельцы готовы: а) часто менять, “перебирать” мужчин; б) не торопиться и ждать предложения столько, сколько нужно. Лучший возраст для серьезных отношений — интуитивный. Но обычно это случается +/- в 30 лет.

Терпеливыми представителей этого знака никак не назовешь. Любое ожидание их раздражает. Овны вечно торопятся, поэтому моментально принимают решения, стремясь быстро удовлетворить собственные прихоти. Как говорится, “живут моментом”. Обычно они выходят замуж рано, спустя всего несколько месяцев после начала отношений. Звезды настоятельно рекомендуют: “Притормозите!” Вдумчиво ответьте на вопрос: принесет ли такой брак счастье и комфорт в долгосрочной перспективе? Возможно, сейчас вами руководит сиюминутная страсть.

Лев

Если со Львом обращаются по-королевски, он довольно быстро приходит к мысли об официальных отношениях. Эти страстные любовники еще и одни из самых надежных супругов, который всерьез намерены прожить вместе с избранником “долго и счастливо”. С другой стороны, найти человека, который отвечал бы высочайшим стандартам и требованиям Льва, не так уж и просто. Это означает, что чаще всего выходят замуж они поздно: “по звездам” — в 38—41.

Дева

Одна из ярких черт Девы — рабочая этика. Поэтому в большинстве случаев они скорее предпочтут сосредоточиться на карьерных амбициях и отодвинуть личную жизнь на второй план. Это абсолютно нормально! Интересно, что при этом партнера, подходящего для серьезных намерений, Девы встречают в очень молодом возрасте. Поэтому их брак во многом зависит от того, согласится ли вторая половина подождать, пока вы “подпишите все контракты”? Отличный момент, чтобы скрепить союз — 21—24 года и 27—29 лет.

Весы

Рожденным под знаком Весов импонирует сама идея выйти замуж с пометкой “20+”, даже если они до конца не уверены в собственном выборе. Ну и кому это надо? Не спешите! Хорошенько все “взвесьте”! Вы едва ли знаете себя, не говоря уже о сожителе. Поэтому развод в случае с молодыми Весами (те, кто сыграл свадьбу в 19—22) часто бывает неизбежен. Удачным и по-настоящему счастливым становится второй, а то и третий зарегистрированный союз.

Скорпион

Главный эмоциональный экстремал зодиакальной дюжины. Он активно и страстно “включается” в отношения, а затем точно так же, будто по щелчку пальцев, “выключается”, теряя даже минимальный интерес к любовнику. Глобальная причина — проблема доверия, которая затрудняет отношения Скорпионов. Результат — несколько краткосрочных браков. Но если посмотреть на эту черту под иным углом, получиться, что построить здоровые отношения Скорпионы способны в любом возрасте.

Стрелец