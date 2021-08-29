Стали известны подробности предстоящей свадьбы Моргенштерна

Как сообщают источники, свадьба состоится в последний день лета и будет проходить на воде. Организовывает мероприятие, судя по номеру на приглашении, некая “Студия авторских свадеб Дмитрия Шаповала”.

А пока большинство подробностей грядущего торжества покрыты завесой тайны, Дилара делится с подписчиками последними новостями о приготовлении к свадьбе. Несколько дней назад девушка уже выбирала платья: “Добрый день! А я сегодня рано встала и уже сходила в зал, хвалите. Сейчас поеду на примерку перед свадьбой. Я волнуюсь”, — написала Дилара в своем Instagram. Честно признаемся, классического белого платья в пол мы от нее никак не ждем!

Надеется на что-то неожиданное и Яна Рудковская. Более того: советует! А именно — советует Моргенштерну… сбежать с собственной свадьбы. По словам Яны, ей не хочется, чтобы история Алишера Валеева (настоящее имя музыканта) и его избранницы закончилась “так же, как у Насти Ивлеевой с Элджеем”. В их случае, по словам Рудковской, были “слишком короткие отношения и в итоге развод”.

На его месте она бы сбежала и стала “сбежавшей невестой”. “Возможно, Моргенштерн так и сделает. Он же себя иногда позиционирует как женщину”, — добавила Рудковская. В этом случае получится, что будет сбежавший Моргенштерн с хэштегом “сбежавшая невеста”, пошутила продюсер.