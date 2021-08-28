Недолго музыка молчала: Ирина Аллегрова решила вернуться на сцену

Аллегрова заявила, что планирует вернуться на сцену. В ближайшее время намечены ее концерты в Германии, а в начале следующего года — в Санкт-Петербурге и городах Сибири. Готовит звезда и новое шоу, посвященное ее 70-летию, в рамках следующей “Новой волны”.

“Я вас приглашаю на будущий год в этот же зал, приблизительно в это же самое время на мой юбилейный концерт, — заявила певица. — Будет много, я надеюсь, интересного, много нового. Так что на будущий год приходите: я вас буду ждать”.

Аллегрова пообещала, что приготовит к юбилею множество новинок. Одну из них — песню “Имя твое” — на стихи Марины Цветаевой она представила на “Новой волне” в этом году.