ВИДЕО | Треш-стримеры напали с перцовкой на женщину-инвалида. Теперь им грозит до 7 лет колонии

Игорь Малихов и Евгений Дмитерко известны своим скандальным контентом: они постоянно пьют и в угаре выполняют всякие унизительные “челленджи”. Иногда они снимают эксперименты над случайными прохожими — предлагают за деньги выполнять всякое. Так случилось и с последней их жертвой. Сначала пьяная компания заставляла женщину раздеться догола на улице и лечь на землю, а когда та ответила отказом, распылили ей в лицо слезоточивую жидкость из баллончика (судя по всему, перцовку).

Задержали звезд “нижнего Интернета” тоже в прямом эфире — компания снимала, как в окошко дома, где проживают блогеры, постучал участковый. Теперь ими займется прокуратура. По факту нападения возбуждено дело о хулиганстве — группой и по предварительному сговору. Пранкерам грозит до семи лет колонии. В полиции также сообщили, что пострадавшей женщине 55 лет, она имеет инвалидность.

“Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера (стримера) Дмитерко Е.А. сроком на два месяца”, — сообщили в пресс-службе Измайловского суда. Дмитерко признался, что действовал по указанию своего “работодателя” Игоря Маслова — блогера Репейника, снимающего так называемые треш-стримы. “Мы были на работе, это был стрим, мы стримеры. Наш начальник сказал: “Надо забрызгать эту женщину. Вот баллончик, кто забрызгает?” Я сказал, что я могу. Потом он говорит: “Мало, ты промазал, не считается, переделывай”. Я повторил свое преступление, после чего баллон вернул”, — нелепо оправдывается он.

“Мой сын — это не отморозок, который позволил себе такую дикую выходку. Это совсем другое, — уверяет мать Дмитерко. — У него очень сложная судьба. Получилось так, что мы жили в очень бандитском районе, там были группировки. Учителя недальновидно говорили: “Смотрите, какой Женечка, как он всё чудесно знает, какой он талантливый, а вы такие-сякие разгильдяи”. Эти разгильдяи однажды собрались все вместе и сильно его избили”.