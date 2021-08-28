Основатель группы “Смысловые галлюцинации” впал в кому

Брат музыканта Тимофей Бурдин написал, что у больного крайне тяжелое состояние — он находится на ИВЛ с поражением 80% легких.

По словам Тимофея Бурдина, ковид у музыканта еще не подтвердили, но «скорее, это он».

Бурдин вместе с Сергеем Бобунцом и другими музыкантами основал «Смысловые галлюцинации» в 1989 году. Он покинул группу четыре года спустя — еще до того, как она стала популярной.

Песни на стихи Бурдина, помимо «Смысловых галлюцинаций», исполняли «Пилот» и другие группы.