28.08.2021, 09:00
Основатель группы “Смысловые галлюцинации” впал в кому
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Один из создателей группы “Смысловые галлюцинации” Владимир Бурдин находится в коме в больнице. Об этом сообщает “Медуза” со ссылкой на его группу во “ВКонтакте”.
Брат музыканта Тимофей Бурдин написал, что у больного крайне тяжелое состояние — он находится на ИВЛ с поражением 80% легких.
По словам Тимофея Бурдина, ковид у музыканта еще не подтвердили, но «скорее, это он».
Бурдин вместе с Сергеем Бобунцом и другими музыкантами основал «Смысловые галлюцинации» в 1989 году. Он покинул группу четыре года спустя — еще до того, как она стала популярной.
Песни на стихи Бурдина, помимо «Смысловых галлюцинаций», исполняли «Пилот» и другие группы.