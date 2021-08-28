Ночью к Тиллю Линдеманну нагрянула российская полиция

Линдеманн приехал в Россию для выступления на фестивале “МакЛарин”. Зачем к нему приходила полиция пока неизвестно. Однако организаторы концерта группы Lindemann в Твери утверждают, что у силовиков есть приказ его не допустить. Об этом написал на сайте фестиваля “МакЛарин За Родину” руководитель пивного холдинга “Афанасий” Максим Ларин.