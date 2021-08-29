В последний раз живем! Пациенты ковидного госпиталя устроили оргию

По сообщениям врачей, таиландские полицейские вмешались только после того, как в ходе оргии началась драка и один из участников серьезно пострадал. Полицейские не смогли обнаружить у пациентов наркотики, однако факт их употребления сумели запечатлеть камеры видеонаблюдения.