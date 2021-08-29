Менеджер МакSим заявила, что певица временно не сможет петь

Она уточнила, что Максимова не испытывает трудностей при разговоре, но петь сможет лишь после окончательного восстановления от пневмонии. “Про пение рано говорить. Разговаривает нормально”, — заявила представительница МакSим.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату.