Выкинувшие порно сына родители заплатят ему больше 40 тысяч долларов

По словам 43-летнего Дэвида Веркинга, он жил в доме родителей после развода на протяжении 10 месяцев. Затем он переехал в Манси, штат Индиана. После переезда мужчина обнаружил, что его коллекция фильмов и журналов пропала. “Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавившись от этого хлама”, — заявил отец пострадавшего в электронном письме. Любитель взрослого кино осерчал на родителей и подал в суд.