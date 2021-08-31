31.08.2021, 13:30
Выкинувшие порно сына родители заплатят ему больше 40 тысяч долларов(1)
Shutterstock
Суд в Мичигане, США, обязал супружескую пару выплатить своему сыну 29 тысяч долларов за коллекцию порно, которую они выкинули. Об этом сообщает The Guardian. Помимо этого супруги должны будут возместить Дэвиду расходы на адвоката в размере 14,5 тысяч долларов.
По словам 43-летнего Дэвида Веркинга, он жил в доме родителей после развода на протяжении 10 месяцев. Затем он переехал в Манси, штат Индиана. После переезда мужчина обнаружил, что его коллекция фильмов и журналов пропала. “Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавившись от этого хлама”, — заявил отец пострадавшего в электронном письме. Любитель взрослого кино осерчал на родителей и подал в суд.
Для определения стоимости коллекции была проведена экспертиза. При вынесении решения, окружной судья Пол Мэлони отметил, что супруги не смогли подтвердить законность уничтожения чужой собственности, которая им всего лишь не нравится.
В общей сложности сумма выплат составит больше 40 тысяч долларов.