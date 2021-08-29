Горько... Жена Прохора Шаляпина после свадьбы госпитализирована в тяжелом состоянии

Прохор Шаляпин - мужчина видный. Нет ничего удивительного в том, что и в жены он взял себе даму с большими возможностями. У Татьяны Клаудиа Дэвис семейный бизнес в Канаде. А еще недвижимость в Монако и Мексике.

37-летний красавец обхаживал фигуристую миллионершу не один год. Свадьбу сыграли с особым шиком. Банкет, на который прекрасная Татьяна потратила почти 200 тыс. евро, состоялся в фешенебельном отеле в Лас-Вегасе.

Счастью молодых радовались друзья и поклонники. Они лакомились черной икрой и лобстерами, запивая деликатесы наивкуснейшим игристым.

Однако затем произошло то, чего никто не ожидал. Татьяне после свадьбы стало худо. Ее увезли в клинику в тяжелом состоянии, передает "Экспресс-газета".

"Мы после свадьбы должны были поехать к ним в гости в их мексиканское поместье. Татьяне все хуже. Когда приехала скорая помощь, ей поставили витаминную капельницу за 4500 долларов. Но после этого ее состояние стало еще более тяжелым. Как мне сказал Прохор, ее поместили под ИВЛ", - не находят себе места друзья новобрачных.