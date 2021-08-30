“Вы просто тварь?” Сарик Андреасян обиделся на шутку Леры Кудрявцевой

Ведущая зачитала подводку со словами: “…их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало”. Реакция режиссера не заставила себя долго ждать, и он жестко ответил Кудрявцевой постом в своем Инстаграме.

“Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живёте в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди”, — с такими словами Сарик Андреасян обратился к бессменной ведущей “Новой волны” и уточнил, что ему стыдно за нее и ответа он не ждет.

Режиссер также объяснил, почему обиделся на, казалось бы, безобидную шутку, хотя до этого терпел более жесткий юмор в других шоу, например в “Что было дальше?”. По словам Сарика Андреасяна, в этом шоу он осознанно принимал участие, потому что ведущие ему симпатичны, в отличие от “старых вшивых редакторов”.

Однако Лера Кудрявцева решила все же не оставаться в стороне и ответила на нападки кинодеятеля. Она заявила, что это просто часть сценария и терпеть прямые оскорбления в свой адрес не собирается. В своей публикации телеведущая также раскритиковала фильмы Сарика Адреасяна, приложив скрин с низким рейтингом его работ на сервисе “Кинопоиск”. В разговоре с Super Кудрявцева уточнила, что в суд обращаться не планирует.

Напомним, что Сарик Андреасян осчастливил мировой кинематограф такими шедеврами как “ЛОпуХИ: эпизод первый”, “Служебный роман. Наше время”, “Беременный”, “Тот еще Карлосон”, “Что творят мужчины!”, “Мафия: Игра на выживание”, “Защитники” и др. Но судя по зрительскому рейтингу, относительно удались ему “Мамы”, “Непрощенный” и “Землетрясение”.