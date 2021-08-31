ФОТО | Алла Пугачева пришла в гости к друзьям в эффектном платье

“Аллочка, наша любимая подруга! Приехала в гости!” — подписала Юдашкина снимок, на котором Примадонна запечатлена в стильном черном платье, перехваченном широким поясом с массивной пряжкой. Артистка также уложила волосы в кудри и заколола часть прядей на затылке.

Выглядела Пугачева очень эффектно, что не могли не отметить ее поклонники, похвалив ее наряд и прическу. В комментариях к снимку фанаты засыпали звезду комплиментами. “Как же Алле Борисовне хорошо с такой прической. Такая красивая, и шея такая, очень-очень”, “Какие вы все дружные и красивые!”, “Алла, как вам идет такая прическа, уже надоела копна волос”, Красивая Алла Пугачева”, “Длина платья очень вам идет, Алла”, “Какие все красивые! Алла Борисовна все молодеет и молодеет”, — восхитились они.