Экс-солистка группы “Тату” намекнула на новый роман

Несколько лет назад пережив развод, Катина осторожно отметила, что пока не строит какие-то планы на будущее. По словам Лены, сейчас в отношениях с любимым мужчиной у них конфетно-букетный период и девушку это вполне устраивает. “Мне очень нравится то, что происходит”, — призналась Катина.