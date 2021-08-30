ТОП-4 знака Зодиака, к которым буквально липнут деньги

Стрелец

У Стрельца есть одна особенность, которую в карман не спрячешь — умеет она заговаривать зубы. А еще — превращаться в маленького невинного котеночка, которого так и хочется на ручки взять. И в деловых переговорах это работает на ура. Поэтому Стрелец даже в голодный год будет запивать красным вином омаров — отказать этой милоте невозможно.

Телец

Жирнее всех в гороскопе везет красотке-Тельцу — деньги буквально падают на нее с неба, оставляя синяки на лбу. То ли это из-за ее загребущих копытцев, то ли из-за того, что она время от времени ставит палатку возле офиса — непонятно. Зато понятно одно — она вам даже использованный чайный пакетик зажмет, нечего на ее добро рот разевать.

Лев

С первого взгляда Лев — очень милое и мягкое существо, а вот со второго — никого не жалеющая карьеристка, которая может не только по головам пройтись, но и отвинтить их к чертовой матери, безумно хохоча. Нет, совесть не замучает. Зато видали, сколько у нее денег и цацек разных? Своими силами заработала.

Рак

К Раку деньги тянутся по одной просто причине — она их любит до невозможности. Красотка каждый вечер сидит и пересчитывает свои сбережения, а как мы помним, деньги любят счет. Нет, на другие знаки действие этого ритуала не распространяется. Завидуем и проклинаем небеса молча.