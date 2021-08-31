“Подписывайтесь на меня”: депутат Рийгикогу создала аккаунт в популярной соцсети

“Некоторые мои подписчики на Фейсбуке очень боятся ТикТок и даже пугают им своих детей. Я решила проверить, все ли на самом деле так страшно, поэтому я здесь, в самой чаще ТикТока. Подписывайтесь на меня, вместе мы сможем победить все страхи и найти выход из практически любого положения”, — сказала депутат в одном из первых видео на своем аккаунте в ТикТоке.