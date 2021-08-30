Намек понял: Тилль Линдеманн отказался выступать на предвыборном фестивале в России

“Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний”, — написал Ларин в Инстаграм.

Судя по сообщению, появившемуся в инстаграме Ларина днем 29 августа, организаторы фестиваля до последнего пытались уговорить Линдеманна выступить на мероприятии. Но тот был непреклонен. Одно дело эпатировать публику избитыми пионерами и порноклипами, а совсем другое — попасть в руки российского правосудия.

Напомним, вечером 27 августа в гостиничный номер Линдеманна пришли полицейские. Музыканту выдали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер на концерте в Твери. На его продюсера Анара Рейбанда составили административный протокол о нарушении миграционного режима из-за въезда на работу в Россию по туристической визе, ему грозит депортация.

Зато 4 и 5 сентября Линдеманн планирует выступить на военно-музыкальном фестивале “Спасская башня” в Москве: поскольку этот фестиваль проводится не условно оппозиционной партией, за нарушение антиковидных мер не будут привлекать ни организаторов, ни тем более артистов.