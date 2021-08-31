“Пришло время поделиться знаниями и опытом”: певец Стиг Ряста баллотируется в местное самоуправление

По словам певца, он достиг той стадии в своей жизни, когда пришло время поделиться с общественностью своими знаниями и опытом, это и побудило его баллотироваться в волость Виймси. “Я начал жить в Виймси благодаря своей жене, которая почти с рождения тут живет. Мне стало ясно, что Виймси — это именно то место, где мои дети могли бы расти в качественной и близкой к природе жилой среде”, — сказал Ряста, который также считает, что чувство общности в Виймси растет из года в год. "Я достиг того этапа в моей жизни, когда пришло время поделиться своими знаниями и опытом с общественностью”, — добавил Ряста.