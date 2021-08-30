30.08.2021, 15:30
Телеведущая выставила фото в бикини и поделилась, что скучает по теплу: “Эстонское лето забыло про август”(2)
Foto: Madis Veltman
Эстонская телеведущая и блогерша Кейли Сюкияйнен выставила в Инстаграме снимок в бикини и рассказала о своих планах подписчикам.
“Сегодня я пересматривала фотографии из прошлогодней поездки в Италию, и, конечно, возникает сильная тоска, поскольку наше эстонское лето забыло про август, и сейчас идет проливной дождь с температурой +10 градусов”, — подписала Сюкияйнен фотографию, на которой она позирует в бикини на фоне красивого вида в Италии.
По ее словам, она не удержалась и забронировала поездку за границу на предстоящие выходные, однако куда именно — она не уточнила.