Телеведущая выставила фото в бикини и поделилась, что скучает по теплу: “Эстонское лето забыло про август”

“Сегодня я пересматривала фотографии из прошлогодней поездки в Италию, и, конечно, возникает сильная тоска, поскольку наше эстонское лето забыло про август, и сейчас идет проливной дождь с температурой +10 градусов”, — подписала Сюкияйнен фотографию, на которой она позирует в бикини на фоне красивого вида в Италии.