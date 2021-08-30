На гала-концерте Vana Tallinn Gala ценители оперы насладились эксклюзивным концертным представлением “Идоменей”

“Компания Liviko вот уже десять лет является крупным спонсором национальной оперы, и я рад, что несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, мы продолжаем получать поддержку в прежнем объеме. В этом году наш традиционный совместный гала-концерт Vana Tallinn Gala стал особенным событием, где было дано цельное и зрелищное концертное представление и публика могла получить достойные впечатления”, — сказал руководитель Liviko Янек Кальви.

Дирижер Ристо Йоост отмечает, что Вольфганг Амадей Моцарт является одним из самых талантливых композиторов всех времен, чей гений наиболее ярко раскрывается в контексте музыкального театра. “Благодаря концертной постановке “Идоменей” зрители увидят живущих и выступающих в Эстонии певцов, некоторые из которых имеют многолетний опыт работы на международной сцене”, — также заметил Йоост.

Это драматическое произведение Моцарта в виде яркого и зрелищного гала-концерта нам подарил режиссер Вейко Тубин. В качестве солистов выступили Юхан Тралла, Хелен Локута, Рейго Тамм, Елена Бражник и другие искусные артисты.

Состоявшийся уже в девятый раз гала-концерт Vana Tallinn Gala — это музыкальное событие, которого ждут почитатели оперы и которое организует национальная опера “Эстония” совместно со своим крупным спонсором Liviko. Меломаны из Южной Эстонии увидят и услышат эту концертную постановку в воскресенье, когда “Идоменей” будет исполнен на сцене театра “Ванемуйне”.

Помимо поддержки национальной оперы “Эстония”, акционерное общество AS Liviko содействует популяризации эстонской культуры, поддерживая Эстонский художественный музей, конкурс романов Союза писателей Эстонии, а также ряд других культурных мероприятий.