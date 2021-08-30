Таллиннский фестиваль кофе представит уникальную фотовыставку, посвященную кофейным бобам

Основатель Kohe Coffee Йохан Рохтла, автор идеи выставки и кофейный эксперт, заверяет, что в кофейных бобах скрывается невероятный микромир. “Я изучаю „внутренний мир“ кофе уже со времен учебы в университете. Мое увлечение и привело меня к созданию выставки — в сотрудничестве со всемирноизвестным специалистом по фотомикрографии, доктором Робертом Берданом,” — добавил Рохтла.

На снимках вы сможете увидеть кофе, приготовленный из растворимого кофейного порошка. Напиток, из которого был удален кофеин, фотографировался про поляризованном свете. Всего в рамках фестиваля будет представлено 12 снимков — каждый из которых неповторим.

Помимо фотовыставки на фестивале вас ждет богатый выбор кофейных сортов и устройств. Любители чая, какао и других напитков могут также смело приходить на мероприятие. К горячим и холодным напиткам будут предложены кондитерские изделия, шоколад, закуски и многое другое. Фестиваль порадует и захватывающими конкурсами, в ходе которых будут определены имена лучших бариста.

На входе в павильон будет проверятся наличие негативного теста на COVID-19, подтверждение о выздоровлении от болезни или о прохождении вакцинации. На месте вы также сможете сделать экспресс-тест, стоимость которого составляет 7 евро.

Часы работы:

Пятница, 3.09, с 11:00 до 15:00 — бизнес-клиенты

Пятница, 3.09, с 15:00 до 19:00 — все любители кофе

Суббота, 4.09, с 11:00 до 18:00 — все любители кофе

Стоимость билета составляет 7 евро. Дети до 12 лет могут посетить мероприятие бесплатно — в сопровождении взрослого. Билеты можно приобрести в пунктах продажи Piletilevi, а также на месте.

Целью Таллиннского фестиваля кофе, который пройдет 3-4 сентября, является развитие кофейной культуры и знакомство всех желающих с миром кофе. Мероприятие отлично подходит для посещения всей семьей. Спонсоры фестиваля: AS Farmi Piimatööstus и водяные фильтры Brita.

Организатором Фестиваля кофе выступает Profexpo OÜ (также организатор Таллиннской пищевой ярмарки с 1993 года). Дополнительная информация на сайте www.tallinncoffeefestival.ee, а также на странице Facebook https://www.facebook.com/events/237164774572885