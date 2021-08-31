"У меня был случайный секс с незнакомыми женщинами": Женатый эстонский телеведущий сделал шокирующее признание

“В одном из эстонских СМИ скоро появится история о том, что у меня был случайный секс с незнакомыми женщинами. Это правда. Большую часть своей взрослой жизни я боролся с проблемами психического здоровья, для обозначения которых у меня нет термина, но, вероятно, это зависимость от любого выброса адреналина, связанного с чем-то сексуальным”, — признался Таави Либе на своей странице в Фейсбуке.

Он также написал, что пытался преодолеть проблемы самостоятельно и что его вес с годами колебался в пределах 20 килограммов. “Это показывает как лучшие, так и худшие времена, и вся эта тема настолько меня измотала, что были периоды переедания и голодания”, — не побоялся признаться Либе.

По словам телеведущего, он пытается получить помощь, и, цитируя классиков, приносит извинения всем, кому причинил боль. “На самом деле, это довольно злая шутка, потому что мои предыдущие отношения были разрушены так или иначе из-за этого, и я не знаю, что будет с настоящими. Тем более, что пока что я не могу полностью это контролировать. Независимо от того, насколько счастливой может быть моя жизнь на данный момент”, — утверждает он.

Портал Kroonika попросил у Катарийны Либе (бывшая фамилия — Ратасепп) прокомментировать данную ситуацию. “Признание своей проблемы — уже большой шаг. Возможно, этот случай заставит других людей более честно смотреть на своих демонов. Однако лишь признания, конечно, мало. Я искренне верю, что если у людей есть желание, они могут изменить себя, и, конечно, это требует много времени, усилий и часто внешней помощи. Другое дело, можно ли склеить уже сломанные вещи”, — сказала порталу Катарийна Либе.

В начале июля Катарийна Ратасепп и Таави Либе в Pere ja Kodu объявили, что поженились. Брак был зарегистрирован 2 июля в Таллинне. “Мы были помолвлены более двух лет, на самом деле мы обручились через несколько месяцев после начала отношений. Мы тихо зарегистрировали брак только с нотариусом, потому что никто из нас не любит шумных праздников. Но все-таки вечером к нам пришли друзья пожелать счастья”, — рассказали они тогда.