“Мы против любого неприемлемого сексуального поведения”: Уволят ли попавшего в скандал Таави Либе?

В последние годы Прийт Хыбемяги возглавлял факультет журналистики Таллиннского университета, поэтому портал Kroonika обратился к нему с вопросом. Хыбемяги признался, что видел пост Либе в Facebook. “На мой взгляд, это было очень честное и смелое признание. Что касается должности руководителя, Кюлли-Рийн Тигассон является куратором учебной программы по журналистике в этом году. Я был куратором последние несколько лет — даже когда у нас работал Либе. На тот момент к нему не было никаких проблем или претензий”, — отметил Хыбемяги.

Руководитель отдела коммуникаций Таллиннского университета Рейн Олеск сказал следующее: “Таллиннский университет категорически против любого неприемлемого сексуального поведения”.

Предположительно, Таллиннский университет не получал жалоб от студентов на неподобающее поведение Таави Либе. “До сих пор Таави Либе был одним из лучших лекторов для студентов. Тем не менее, теперь университет при первой же возможности хочет встретиться с Таави Либе, чтобы поговорит о том, что появилось в его социальных сетях и на портале Kroonika”, — отметил Олеск.

Университет рекомендуют всем студентам и сотрудникам, которые пострадали от ненадлежащего поведения или имеют проблемы с психическим здоровьем, обратиться к соответствующим специалистам. “Для этого в Таллиннском университете работают консультанты для сотрудников и студентов, уполномоченный по равному обращению и психологи”, — сказал Олеск.

Что произошло?

Таави Либе написал пост на своей странице в Фейсбуке: “В одном из эстонских СМИ скоро появится история о том, что у меня был случайный секс с незнакомыми женщинами. Это правда. Большую часть своей взрослой жизни я боролся с проблемами психического здоровья, для обозначения которых у меня нет термина, но, вероятно, это зависимость от любого выброса адреналина, связанного с чем-то сексуальным”.